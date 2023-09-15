Это сочетание по-настоящему высокого качества обслуживания, профессионализма мастеров перманентного макияжа, уютной обстановки и разумных цен. Ведущие мастера перманентного макияжа в Москве предлагают широкий ассортимент косметических услуг
Дипломированные специалисты
Многие специалисты являются лауреатами и победителями в российских и европейских чемпионатах по перманентному татуажу и микроблейдингу
Премиальные пигменты
В работе используются только премиальные пигменты, которые считаются лучшими на территории России и Европы
Современные технологии
Наши мастера по перманентному татуажу работают во всех техниках и всегда первыми узнают об ультрасовременных технологиях
Обучение проводится индивидуально либо в мини группах. Цель - передать максимум информации и уделить внимание каждому ученику.
Обучение проводится в полностью оборудованной студии, отвечающей всем самым современным санитарным стандартам, применяемым в сфере перманентного макияжа.
Вам предоставляется авторское пособие по перманентному макияжу и рабочая тетрадь для проведения теоретических занятий. В будущем вы в любой момент сможете обратиться к ним чтобы повторить либо освежить полученную базу.
В процессе обучения вам будут предоставлены все необходимые расходные материалы и оборудование, необходимое для прохождения курса.
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