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г. Москва, м. п. Вернадского, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 604
Пн-Пт 10-20
+7(916) 095-34-34
info@juliapermanent.ru
Студия Julia Karpova
Наша работа—НЕ ИЗМЕНИТЬ вас до неузнаваемости.
А ПОДЧЕРКНУТЬ до безупречности.
+7(916) 095-34-34
г. Москва, м. П. Вернадского, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 604
Пн-Пт 10-20
info@juliapermanent.ru
услуги
прайс
о нас
обучение
новости
контакты
Записаться
Статьи о ПМ/Блог
Студия Julia Karpova
Наша работа—НЕ ИЗМЕНИТЬ вас до неузнаваемости.
А ПОДЧЕРКНУТЬ до безупречности.
+7(916) 095-34-34
info@juliapermanent.ru
г. Москва, м. П. Вернадского, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 604
Пн-Пт 10-20
услуги
прайс
о нас
обучение
новости
контакты
Записаться
Перманентный макияж
Статьи о ПМ/Блог
Обучение перманентному
макияжу
По окончании ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ и ДИПЛОМЫ установленного образца.
+7(916) 095-34-34
г. Москва, м. П. Вернадского, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 604
Пн-Пт 10-20
info@juliapermanent.ru
услуги
прайс
о нас
обучение
новости
контакты
Записаться
Подробнее про обучение
Обучение перманентному
макияжу
По окончании ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ и ДИПЛОМЫ установленного образца.
+7(916) 095-34-34
г. Москва, м. П. Вернадского, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 604
Пн-Пт 10-20
info@juliapermanent.ru
услуги
прайс
о нас
обучение
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Онлайн—запись

Стартовый набор для мастеров перманентного макияжа!

У нас вы можете купить оптимальный стартовый набор либо получить его бесплатно, приобретая у нас курс обучения!

Мы опробовали множество разных материалов для перманентного макияжа и выбрали для Вас самые качественные, но одновременно не дорогие и не требующие обслуживания расходники.

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Услуги

Наша студия предлагает широкий спектр процедур в области перманентного макияжа

Перманентный макияж губ

Перманентный макияж придаст губам чёткую форму и освежит цвет, избавив от необходимости постоянно подкрашивать губы помадой.
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Перманентный макияж бровей

Ваши брови приобретут выраженный вид с более совершенной формой и насыщенные цветом, а взгляд станет выразительнее.
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Перманентный макияж глаз

Красивые глаза – это визитная карточка любой девушки. Выразительные, нежные, глубокие, симметричные – такими их поможет сделать перманентный макияж век.
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Коррекция макияжа

В нашей студии при проведении коррекции мы в обязательном порядке: добавим яркости цвету, точнее расставим акценты, при необходимости подправим форму.
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Рефреш макияжа

Это процедура, направленная на восстановление цвета. При этом, отдельная прорисовка контура не осуществляется.
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Удаление ПМ ремувером

Эта косметическая процедура относится к самым популярным и щадящим методам работы с неудачно нанесенным перманентным макияжем.
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Удаление ПМ лазером

Это эффективный метод, позволяющий в короткий срок получить результат при неудачно сделанном перманентном макиже или если он утратил свой первоначальный вид.
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Школа-студия ПМ by Julia Karpova

Это сочетание по-настоящему высокого качества обслуживания, профессионализма мастеров перманентного макияжа, уютной обстановки и разумных цен.
Ведущие мастера перманентного макияжа в Москве предлагают широкий ассортимент косметических услуг

Дипломированные специалисты

Многие специалисты являются лауреатами и победителями в российских и европейских чемпионатах по перманентному татуажу и микроблейдингу

Премиальные пигменты

В работе используются только премиальные пигменты, которые считаются лучшими на территории России и Европы

Современные технологии

Наши мастера по перманентному татуажу работают во всех техниках и всегда первыми узнают об ультрасовременных технологиях

Напишите нам—
Вас проконсультируют и подберут время визита
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Мечтаешь стать одним из лучших мастеров перманентного макияжа?

Используй возможности обучаться у лучших профессионалов в этой сфере! Запишись на полный курс по перманентному макияжу Юлии Карповой уже сегодня. Количество мест ограничено!

Курс «Стандарт. 3 зоны»

3 дня
Что входит:
  • 3 реальных модели
  • брови, губы, веки
  • аппараты/иглы
  • курс колористики
  • курс оформления эскиза
Уточнить стоимость
  • противопоказания
  • именной сертификат об окончании
  • удостоверение "Мастер перманентного макияжа" уст. образца

Курс «Только брови»

2 дня
Что входит:
  • 2 реальных модели
  • курс колористики
  • курс оформления эскиза
  • противопоказания
  • Именной сертификат об окончании
Уточнить стоимость

Обширный базовый курс с нуля

5 дней
Что входит:
  • 5 реальных моделей
  • брови, губы, веки
  • вводный блок
  • курс перекрытие некачественного перманента
  • курс обработка фото + продающие ракурсы
  • курс кожа и ее строение
  • курс анестезия
Уточнить стоимость
  • показания/противопоказания
  • аппараты/иглы
  • курс основы колористики
  • оснащение рабочего места
  • курс правовые аспекты в сфере ПМ
  • именной сертификат об окончании
  • удостоверение "Мастер перманентного макияжа" уст. образца

Курс «Повышение квалификации»

1 день
На выбор:
Курс "Брови"
  • техника “Ombré eyebrows”
  • техника “Hna”
Курс "Губы"
  • техника “AQUARELLE” с восстановлением природного четкого контура
  • техника “3D Lipstick
Курс "Бархатное заполнение межресничного пространства"
  • техника “Воздушная межресничка”
Что входит:
  • 1 реальная модель
  • заполнение пробелов в знаниях
  • постановка руки на латексе
  • эскизирование 2-я способами
  • именной сертификат об окончании
Уточнить стоимость

Мы предоставляем все для комфортного обучения

Хотите записаться на обучение или стать нашей моделью?

Оставляйте заявку и мы обязательно свяжемся с вами.

Новости и акции

Здесь будут публиковаться основные новости о нашей Студии-школе

    Хотите записаться на процедуру?

    Оставляйте заявку и мы обязательно свяжемся с вами.

    Контакты

    Будем рады ответить на любые вопросы с 10:00 до 20:00

    +7(916) 095-34-34

    info@juliapermanent.ru

    г. Москва, м. Проспект Вернадского, Проспект Вернадского, д. 41, стр. 1, офис 604

    ежедневно с 10.00 до 20.00
    НАПИСАТЬ В WHATSAPP
    ИП Карпова Ю. В.
    ИНН 501817227903
    Политика конфиденциальности
    © 2023 Школа-студия ПМ Юлии Карповой
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